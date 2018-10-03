США пригрозили уничтожать российские ракеты

США будут уничтожать российские ракеты. Фото: РБК

Если Кремль и в дальнейшем будет продолжать нарушать Договор о запрещении ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты угрожают уничтожить это вооружение.

Такое заявление сделала посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, передает служба "Голоса Америки".

В частности, она призвала Россию прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, которые являются запрещенными Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

По ее словам, сегодня Россия разрабатывает систему наземного базирования, нарушая соглашение 1987 года.

"Несмотря на то что Вашингтон по-прежнему является благосклонным к дипломатическому пути решения проблемы, США являются готовыми и на более жесткие меры, если Москва не прекратит нарушать договор. В этом случае мы рассмотрим возможность уничтожить русскую ракету, которая может поразить цели в каждой из стран НАТО", - подчеркнула Хатчинсон.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.