США не должны были участвовать в саммите Украины, Германии и Франции - Белый дом

 
Ексклюзивы
1/5
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 720
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 360
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1035
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 576
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1503
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 909
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 927
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1782
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом
Просмотров: 450
Фото
Все фото
3
8
7
4
3
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Степанову в Раду принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
Видео
Все видео
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Интервью
1/5
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 927
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1782
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 765
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1350
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
1 Просмотров: 216
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
суббота, 17 апреля 2021 03:46

США не должны были участвовать в саммите Украины, Германии и Франции - Белый дом

  Комментировать
США не должны были участвовать в саммите Украины, Германии и Франции - Белый дом
США не должны были участвовать в саммите по Украине. Фото: Reuters

США не имели планов участвовать в саммите Германии, Франции и Украины.

У пресс-секретаря Белого дома журналисты спросили, рассматривал ли Байден высказанную Зеленским идею о присоединении США к саммиту Германии, Франции и Украины. На этом саммите должны обсудить агрессию России.

Джен Псаки ответила, что Белый дом не рассматривал такой возможности.

Я не слышала о таком от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии, - ответила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук: Путину можно дать под дых

Такую идею озвучил президент Украины Зеленский. 16 апреля он общался вживую в Париже с президентом Франции Макроном. Канцлер Германии также вступала в разговоры - в формате видеосвязи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США не должны были участвовать в саммите Украины, Германии и Франции - Белый дом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
Умер диктатор, виновный в геноциде до четверти населения своей страны
 Просмотров: 13914
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
Киллер ждал лестнице: на пороге квартиры расстреляли экс-нардепа
 Просмотров: 12339
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире 16 Просмотров: 8604
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
Американская модель продемонстрировала идеальную фигуру в различных купальниках
6
 Просмотров: 8595
&quot;Лучший подарок&quot; – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
"Лучший подарок" – разыскали пропавшего 2-летнего мальчика
4
 1 Просмотров: 7506
Политика
Озвучили условия вступления Украины в Евросоюз
Озвучили условия вступления Украины в Евросоюз Просмотров: 117
Критическая линия еще не перейдена - командующий ВСУ о военной агрессии РФ
Критическая линия еще не перейдена - командующий ВСУ о военной агрессии РФ Просмотров: 54
Иран специально сбил самолет МАУ - секретарь СНБО
Иран специально сбил самолет МАУ - секретарь СНБО Просмотров: 90
Кравчук: Путину можно дать под дых
Кравчук: Путину можно дать под дых Просмотров: 675
Макрон опубликовал твит на украинском языке
Макрон опубликовал твит на украинском языке Просмотров: 495
Больше всего комментируют
16
Шуфрича чуть не ударили после слов о Путине в прямом эфире
7
Большинство - за продолжение: спросили мнение киевлян о жестком локдауне
3
Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.
2
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2
Разрыв между Вирастюком и Шевченко уже не 749 голосов - "Чесно"
Голосов: 6662
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть