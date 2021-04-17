США не должны были участвовать в саммите Украины, Германии и Франции - Белый дом

США не должны были участвовать в саммите по Украине. Фото: Reuters

США не имели планов участвовать в саммите Германии, Франции и Украины.

У пресс-секретаря Белого дома журналисты спросили, рассматривал ли Байден высказанную Зеленским идею о присоединении США к саммиту Германии, Франции и Украины. На этом саммите должны обсудить агрессию России.

Джен Псаки ответила, что Белый дом не рассматривал такой возможности.

Я не слышала о таком от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии, - ответила она.

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Такую идею озвучил президент Украины Зеленский. 16 апреля он общался вживую в Париже с президентом Франции Макроном. Канцлер Германии также вступала в разговоры - в формате видеосвязи.