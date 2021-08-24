США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен

Блинкен заявил, что США будут поддерживать Украину. Фото: Reuters

США продолжат поддерживать Украину. на пути к НАТО и в борьбе с российской агрессией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости, сообщается на сайте Госдепа США.

Госсекретарь заявил, что демократическая, процветающая и безопасная Украина в интересах не только украинского народа, но и в интересах США и международного сообщества.

"Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению международно признанных границ Украины и защите от агрессии России", - пообещал он.

Усилия украинской власти по реформированию являются ключевыми для достижения этих целей.

"Мы остаемся вашим близким партнером, когда вы работаете над продвижением антикоррупционных усилий, содействием экономическому росту и выполнением обещаний Революции достоинства. Соединенные Штаты стремятся укрепить наши отношения с Украиной", - добавил госсекретарь.

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен поблагодарил ряд государств за помощь с транзитом американцев и других людей через свои территории в безопасное место.