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суббота, 12 декабря 2020 19:25

США будет помогать Украине независимо от того, кто является президентом

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США будет помогать Украине независимо от того, кто является президентом
Во время правления Байдена Украинt также будут помогать. Фото: Reuters

США оказывают Украине поддержку независимо от главы государства.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала об этом на канале "Украина 24", комментируя решение Конгресса США предоставить Украине $250 млн на нужды оборонной сферы.

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"Мы приветствуем это решение. Двухпалатная поддержка Конгресса свидетельствует, что поддержка Украины не зависит от того, кто является президентом США. Это очень важно. Это поддержка всей нации. Конечно, мы с вниманием наблюдаем за финализацией президентской гонки в США. Но так же знаем, что начался официальный процесс передачи дел в Белом доме. Мы не сомневаемся, что процесс передачи власти в стране, где избран новый президент, пройдет гладко. А мы, конечно, формируем свою повестку дня и определяем американское направление как приоритетное", - заявила она.

Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В него вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекту "Северный поток-2".

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