Сплетни, домыслы и ничего больше - Кличко о выступлении Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пресс-конференцию председателя Офиса президента Андрея Богдана "подборкой сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса Президента - это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала" байки из склепа "- подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше, - отметил Кличко. - Все свои, как вы думаете , "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. и не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете ", - говорится на сайте городского головы.

Попытка разделить полномочия городского головы и председателя КГГА Кличко в очередной раз назвал попыткой лишить общество города влиять на управление столицей и "наступлением на местное самоуправление".

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На брифинге 30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде" . 11 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей встрече с Владимиром Зеленским. На ней президент сообщил мэру о своем желании назначить на должность главы Киевской городской государственной администрации "своего человека". Кличко назвал это "возвращением методов Януковича". По его словам, Богдан несколько раз обращался к нему с требованием координировать свои действия с застройщиком Андреем Ваврыш, директором телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко. Андрей Богдан обратился к правительству с просьбой подать документы для освобождения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Премьер Владимир Гройсман подтвердил получение представления об увольнении Кличко и заявил, что рассмотрит его на ближайшем заседании правительства.