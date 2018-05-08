Советник Порошенко "валит прямо" по тротуарам Киева с кучей вооруженных людей

Олигарх, внештатный советник президента Петра Порошенко Юрий Косюк ездит на роскошном Bentley по тротуарам столицы в сопровождении вооруженных охранников.

Об этом в Facebook написал журналист Лев Стек.

Он выложил соответствующее фото.

Автор: facebook.com/steklevko

"Ок, я понимаю, он - приближенный к Администрации президента миллиардер Юрий Косюк. Ок, у него есть красный Bentley. Ок, в отличие от обычных смертных, он не стоит в пробках и не ищет объездные пути, когда в городе продолжаются ремонты дорог, а валит прямо по тротуарам.

Но вот, объясните, зачем рядом с его машиной бежит куча вооруженной охраны? Типа, на случай, если молодая мама с коляской или старичок с палочкой откажутся уступать дорогу автохаму и вытянут с кармана свой узи?", - пишет журналист.

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В марте в сети появилось видео, на котором Юрий Косюк отгулял роскошную вечеринку в одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевель, что во Франции. Там пел гимн Украины с запиванием шампанским за €60 тыс. В 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн.