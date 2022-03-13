Сообщили, когда состоится четвертый раунд переговоров РФ и Украины

7 марта завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией в Белоруссии. Есть положительные сдвиги, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В состав украинской делегации входят председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.