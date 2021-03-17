Соглашения с МВФ должна ратифицировать Рада - Палыця

Игорь Палыця: "МВФ не должен влиять на тарифы и пенсии в Украине"

Налоги, тарифы, пенсии, медицина и образование являются вопросами внутренней политики, следовательно никоим образом не должны быть предметом переговоров с иностранными кредиторами. Поэтому Верховная Рада должна принять постановление, которое установит для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами.

Такое мнение высказал в своем блоге на Корреспондент.Нет лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палыця.

Он напомнил, что по действующему Меморандуму о сотрудничестве Украина взяла на себя обязательства, которые ограничивают развитие экономики и социальных программ и при этом стимулируют рост цен на услуги ЖКХ. Речь идет об обязательствах не вводить никаких экономических стимулов в виде налоговых льгот и любых льготных налоговых ставок и пошлин, никоим образом не ограничивать верхние ценовые пределы тарифов на коммунальные услуги. Также среди обязательств - отказ от любых шагов в направлении улучшения условий пенсионного обеспечения граждан, оптимизация (то есть дальнейшее сокращение) учреждений начального и среднего образования.

"Нельзя допустить, чтобы новый Меморандум содержал такие же или еще более антиукраинские социально-экономические требования, что и предыдущий. Для этого наша депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде предлагает ряд конструктивных шагов.

Следующий Меморандум о сотрудничестве с МВФ должен быть ратифицирован Верховной Радой. В парламентско-президентской республике парламент должен играть решающую роль в процессе получения кредитов на выгодных для страны условиях!

Также предлагаем ввести "красные линии" для Кабмина и МВФ. Верховная Рада должна принять постановление, которое установит для правительства конкретные социально-экономические ориентиры для переговоров с международными кредиторами.

Кроме того, необходимо разработать новую стратегию управления государственным долгом, которая будет отвечать реалиям и создавать условия для стабильного развития украинского производства, а также поддержку малого и среднего бизнеса", - отметил Палыця.