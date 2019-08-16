Со снижением рейтинга Зеленский покажет истинное лицо - психолог

На старте политической карьеры Зеленский имел поддержку более 73% избирателей. Фото: Антикор

Со временем президент Владимир Зеленский начнет демонстрировать свое пренебрежение и деспотическое отношение к гражданам.

Такое мнение высказал психолог Валентин Ким в эфире одного из телеканалов.

"Сатирик работает для того, чтобы кому-то понравилась его критика. Он ориентирован на постоянную обратную связь, на позитивное потребление аудиторией. Все, что он делает, он делает для того, чтобы услышать аплодисменты. Ему нужно одобрение...

Охлаждение отношения к Зеленскому неизбежно. Во-первых, электоральное ядро очень разрозненное - это микс. Во-вторых, сам по себе интерес к политике у нас цикличен, он связан с выборами, когда подогреваются электоральные настроения. Потом подогревать их становится слишком дорого. Охлаждение к Зеленскому пойдет. Он перестанет получать ту поддержку и аплодисменты, на которые он привык ориентироваться. В этом состоянии неопределенности выйдет настоящая личность. Какой она будет - большой вопрос. Могу предположить, что выйдет человек, более склонный к деспотии и негативной реакции о отношению к другим людям. Устраивая разнос чиновникам, он демонстрирует агрессивное и хамское отношение к другим. Это природная для него реакция, это не отрепетировано", - сказал психолог.

"Я вижу в Зеленском зародыш диктатора", - добавил он.

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Владимир Зеленский имеет диплом юриста. Однако по специальности никогда не работал. Всю сознательную жизнь посвятил сцене. За меньше чем 4 месяца после того, как в новогоднюю ночь прозвучало его заявление об участии в выборах, он получил более 70% доверия граждан. Это беспрецедентный для всех президентских кампаний в Украине результат. Зеленский пообещал, что за пять лет изменит страну, воплотив лозунги избирательной кампании "Конец эпохи бедности", "Конец эпохи лжи" и "Конец эпохи жадности", завершит войну на Донбассе, вернет украинские территории, посадит коррупционеров.