СНБО запустил портал с санкционными списками

Сайт находится в режиме тестовой эксплуатации. Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны запустил сайт с украинскими санкционными списками.

На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень из почти 4 тыс. физических и почти 2 тыс. юридических лиц, против которых применяют санкции.

На портале реализовывали функцию поиска фигуранта по ФИО, указали дату и номер президентского указа, дату рождения фигуранта, его гражданство, род деятельности, место проживания и срок действия санкций. В отношении юридических лиц указали названия компаний, налоговый номер, тип санкций и срок их действия.

Сайт находится в режиме тестовой эксплуатации.

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20 августа Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против пропагандистов Анатолия и Ольги Шарий и Игоря Гужвы. Совет нацбезопасности и обороны расширил 30 июля список контрабандистов, к которым вводят санкции. В этот список вошли три физических лица и 24 компании.