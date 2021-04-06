СНБО сейчас готовит решение о ключевых мероприятиях на пути интеграции в НАТО

Стефанишина пояснила, что решение будет касаться перехода на стандарты НАТО. Фото: "Українська правда"

Решение СНБО о ключевых мероприятия на пути интеграции Украины в НАТО пока готовится.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении", - сообщила вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс-Украина".

Одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

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"Ведь речь идет не только о вопросах, которые касаются Министерства обороны. Это вопрос и безопасности информации и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что актуальным вопросом для Украины является возможность получения Плана действий по членству в НАТО.