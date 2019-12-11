"Смотреть, что у кого есть": работников НАПК заподозрили в рыскании в декларациях

Неизвестно, как работники использовали данные после вхождения в реестр, говорит Новак. ФОТО: Укринформ

Национальное агентство по предупреждению коррупции обратится к правоохранителям с заявлением о возможном вмешательстве работников органа в реестр электронных деклараций.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности председателя НАПК Наталья Новак, передает Укринформ.

"Работники НАПК входили в реестры, поскольку они как уполномоченные лица имели ключи от них и смотрели, к сожалению, декларации не только тех, по кому было принято решение (о проверке - Gazeta.ua), но и другие декларации людей с высокими должностями. И сейчас мы готовим представление для возбуждения уголовного дела возможным использование персональных данных", - заявила она.

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Некоторые руководители агентства поручали работникам входить в Реестр, чтобы смотреть, "что у кого есть", заявила Новак.

"И потом неизвестно, как они использовали эти данные".

Также руководительница добавила, что НАПК нет положения, которое бы регулировало - кто и как может входить в реестр.

18 октября вступил в силу закон, который перезапускает НАПК. Все его члены потеряли полномочия, правительство назначило временную руководительницу. Отныне агентство будет единоличным, а не коллегиальным органом. Нового главу изберут на конкурсе. Закон также открывает НАПК доступ к еще 3 реестрам, необходимых для полноценной автоматической проверки деклараций.