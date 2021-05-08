СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина

Журналисты говорят, что разговор состоялся в 2015 году. Фото: Reuters

Опубликовали запись возможного разговора главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с главарем боевиков ДНР Денисом Пушилиним.

"24 канал" утверждает, что в его распоряжении появилась запись их диалога.

На записи Медведчук поздравляет Пушилина с 9 мая и днем ​​рождения. Они дружно общаются и желают "побольше побед в жизни".

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Журналисты говорят, что разговор состоялся 9 мая 2015 года.

Народный депутат от ОПЗЖ, кум президента России Путина Виктор Медведчук отказался комментировать запись, где голоса похожие на него и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова обсуждают Минские соглашения. Видео возле Верховной Рады опубликовало "Общественное".