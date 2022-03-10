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четверг, 10 марта 2022 23:04

Спецтема: Война России против Украины

СМИ обнародовали ультиматумы Кремля к Украине

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СМИ обнародовали ультиматумы Кремля к Украине
Стало известно, какие условия надеется выдвинуть в Украину Россия. Фото - bbc.com

Украинские журналисты обнародовали список требований, которые Россия стремится предъявить Украине, применяя военную агрессию. Среди них – демилитаризация и признание Крыма российским.

Об этом сообщили ZN.UA со ссылкой на надежные дипломатические источники.

По сообщению журналистов, Россия выдвинула Украине 6 требований. Первые пять из них, как видится путина, должны быть закреплены в Конституции Украины.

Список требований России к Украине:

- Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на нашу страну Россия.
- Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих ее законов.
- признание Украиной Крыма российским.

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- Признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных пределах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории).
– "Денацификация". Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.
– "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно приподнять любые виды вооружений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие РФ по завершению войны в Украине. Оккупант хочет, чтобы Украина сдалась, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров с Лавровым.
"Лавров сказал, что все эти вопросы должны обсуждаться в другом формате – так называемых белорусских переговоров. В подробности он не удавался, но сказал, что они продолжат агрессию, пока Украина не сдастся – это их главное требование. Но дня нас это совсем неприемлемо" , – сказал Кулеба.

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