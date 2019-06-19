Смерть Тымчука: Рада прервала работу

Верховная Рада почтила минутой молчания погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука. После этого парламент перервал заседания до десяти утра завтрашнего дня.

"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования семье, близким и всем друзьям Дмитрия Борисовича.

Вечная память и вечная слава ", - сказал спикер Андрей Парубий.

Вместе с Парубием в президиуме была первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Я не вижу возможности дальше продолжать рассмотрение поправок (в Избирательный кодекс. - Gazeta.ua) сегодня. Мы продолжим рассмотрение поправок завтра в десять утра.

Утреннее пленарное заседание объявляю закрытым", - сказал он.

В это время в сессионном зале находились несколько десятков нардепов.

Сегодня Верховная Рада рассматривала поправки в Избирательный кодекс.

После рассмотрения 783-й поправки Геращенко по просьбе двух фракций объявил перерыв и попросила руководителей фракций собраться для консультаций. Всего правок - более 4 тыс.

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По закону, принятому в первом чтении, мажоритарная система отменяется. Вводят открытые списки партий. Каждая политическая сила будет составлять один общенациональный список кандидатов. Но избиратель увидит фамилии тех, кто будет представлять в Верховной Раде конкретный округ, - их будет не 225, а 27. В основном - по округу на область. 2 - только в Днепропетровской и Киевской. Крым объединят с Херсонской областью. Избиратель голосует за партию и, по желанию - за кандидата в списке. Центризбирком будет поднимать вверх в таблице тех политиков, которые получат наибольшую поддержку. Политическая сила проходит в парламент, если набирает 4% общего количества голосов.