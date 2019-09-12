"Слуги"-кнопкодавы нарушают Конституцию, а наказывают Геращенко: во фракции Вакарчука сделали заявление

Депутаты из "Слуги народа" нарушили Конституцию и отделались извинениями, присущими школьникам, говорит Сергей Рахманин.

"Слуга народа" сама нарушает Конституцию.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Не буду комментировать слова Ирины Геращенко, обращу внимание на главное: она свободна в своих высказываниях. Это право ей гарантировано статьей 80 Конституции: депутат свободен в своих высказываниях.

Более того, такая гарантия сохраняется и после внесения изменений в Конституцию, право на выражение с неприкосновенностью никто не забрал.

Что Конституция запрещает напрямую - это голосование за других. Статья 84 прямо говорит: "Голосование на заседаниях Верховной Рады осуществляется народным депутатом лично".

Что имеем в итоге? Ирина Геращенко не нарушила Конституцию, но комитет уже хочет запретить ей участие в заседаниях на 5 дней.

Депутаты (двое из них - "Слуги народа") нарушили Конституцию и отделались извинениями, присущими школьникам. Комитет по вопросам регламента этого не видит", - сказал Рахманин.

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11 сентября двое народных депутатов от "Слуги народа" голосовали за коллег. Елена Копанчук давила кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве. Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно уполномоченных ВР и его направления в Конституционный суд.