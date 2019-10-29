"Слуги" намекнули на государственную измену со стороны Федыны

Президентская фракция ждет поддержки общества в скандале с Федыной

"Слуги народа" начали собирать в парламенте подписи для обращения в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку высказываниям депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны.

Об этом объявил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, выступив всей фракцией с трибуны.

"Мы должны определить некоторые красные линии, потому что мы еще молодая демократия. Мы еще не решили, является ли это свободной мыслью и свободой слова, когда публично звучат призывы к добровольцам, ветеранам, бойцам армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Возможно, это действительно право на свою позицию и ее высказывание, а, возможно, это государственная измена...

Совместно с правоохранительными органами и обществом мы должны дать оценку таким призывам... Мы вчера начали сбор подписей, которым мы обращаемся в правоохранительные органы", - сказал Потураев.

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26 октября на видео в Facebook нардеп София Федына заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Там случайно может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают случайные". Такая реплика прозвучала в контексте поездки Владимира Зеленского в зону разведения сил - город Золотое Луганской области.