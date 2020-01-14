"Слуги" хотят объяснений от Гончарука

Президентская фракция начала критиковать правительство Гончарука. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать объяснения Кабмина о премиях в министерствах и госпредприятиях. Об этом спикер сказал во вторник.

"Все мы видели информацию о премировании руководителей различных учреждений и ведомств. Мне как председателю Верховной Рады и вам как депутатам, и в первую очередь гражданам очень интересно будет услышать позицию относительно этих надбавок, премий", – заявил Разумков.

Спикер предложил заслушать министров и премьера на часе вопросов к правительству.

Заслушать министров предложила фракция "Слуги народа".

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