"Слуги" хотят объяснений от Гончарука

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать объяснения Кабмина о премиях в министерствах и госпредприятиях. Об этом спикер сказал во вторник.
"Все мы видели информацию о премировании руководителей различных учреждений и ведомств. Мне как председателю Верховной Рады и вам как депутатам, и в первую очередь гражданам очень интересно будет услышать позицию относительно этих надбавок, премий", – заявил Разумков.
Спикер предложил заслушать министров и премьера на часе вопросов к правительству.
Заслушать министров предложила фракция "Слуги народа".
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