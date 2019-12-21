"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка

Фото: TK Media

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады покупал автомобиль Jaguar F-Pace престиж-комплектации стоимостью $ 63 тыс.

Журналистам удалось сфотографировать переписку, сообщает TK Media.

Нардеп предложил своей жене купить новый автомобиль. После чего в течение двух пленарных недель провернул эту сделку.

"Может купим Ягуар F-pace? 63К, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", - написал он.

Кабанов несколько раз заходил на сайты продажи автомобилей. Он прибег к хитрости с получением справки о доходах. В переписке с собеседником, подписанным как "Берд Страховая", предложил сделать неправильную справку для его жены. Ее декретный отпуск хотел назвать работой на ауторсе.

Переписка свидетельствует, что жена Кабанова уже испытала новый автомобиль.

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"Машина огонь. Едет 200 даже незаметно", - отозвалась она.

Нардеп сказал жене забронировать автомобиль и сообщил, что "забросит бабло". Кабанов был готов внести 30% от суммы. Это чуть больше $20 тыс.

Депутат попросил жену найти инструктора по активному вождению. Она в ответ отправила ему фото нового автомобиля.

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье на 3,29 млн грн. Хотя на портале открытых данных указано, что это сумма за октябрь, на сайте транзакций денежных средств является подробная информация о выплатах, в частности о том, какого периода они касаются.