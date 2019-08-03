"Слуга народа" выбрал кандидатуры на топ должности

Президент Украины Владимир Зеленский приехал к новоизбранным депутатам в Трускавец. Фото: Укринформ

Руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко может заменить действующего главу партии Дмитрия Разумкова во главе политсилы.

"Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей. Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", сообщила УП руководитель пресс-офиса "Слуги народа", новоизбранный депутат от "СН" Евгения Кравчук.

На должность председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя ВР - Руслана Стефанчука.

Нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что фамилии новых руководителей Верховной Рады и партии "Слуга народа" обнародовал на встрече с депутатами президент Владимир Зеленский.

"Претенденты на должность премьер-министра пока не названы", - добавил Лещенко.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. С 29 июня в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики. 3 августа к новоизбранным депутатам в Трускавец приехал президент Украины Владимир Зеленский.