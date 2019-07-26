"Слуга народа" требует пересчета голосов в округах, где их кандидаты проиграли

Партия "Слуга народа" требует пересчет голосов на отдельных участках. Фото: rubryka.com

В партии "Слуга народа" сообщили, на которых округах будут требовать пересчета голосов.

"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах. Вы должны знать, что происходит и какие причины задержки результатов", - говорится в заметке "Слуги народа" в Facebook.

В Кривом Роге открыли 2 уголовных дела по фальсификации на 37 округе. 26 июля суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконным. Представители партии требуют пересчета голосов, потому что разница между кандидатами - 800 голосов.

"Житомирская область, 64 округ. Формально ЦИК установила проигрыш нашего кандидата с эфемерной разницей 550 голосов. Из-за фальсификаций в округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов", - сообщают в партии.

В Закарпатской области зафиксировали много нарушений на округе №69. ОИК не хочет принимать согласие с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках.

"Луганская область, 106 округ. Подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить перерасчет трудно", - добавили в партии.

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Во Львовской области в округе №119 по жалобам представителей "Слуги народа" ОВК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили.

"Мы настаиваем на пересчете, потому что, за нашими собственными подсчетами, выиграем 300 голосов", - отмечается в заметке.

Как информируют в партии, в округе №198 в Черкасской области проходит заседание суда по поводу пересчета голосов. В 206 округе ОИК не может досчитать голоса. Также в округе №207 в Черниговской области ОИК затягивает подсчет - уже не раз менялись отдельные члены комиссии и даже весь состав комиссии.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах. Пересмотреть результаты выборов в Верховную Раду можно здесь.