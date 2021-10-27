"Слуга народа" потерпит серьезные потери, если ее ставленник Терехов проиграет в Харькове - эксперт

Выборы могут оказаться грязными, говорит Бала. Фото: Facebook

На выборах городского головы Харькова центральные власти делают ставку на и.о. мэра Игоря Терехова, однако велика вероятность его поражения, что обернется для "Слуги народа" серьезными имиджевыми потерями

Об этом заявил политический эксперт Виталий Бала, сообщает УНН

По словам Балы, скорее всего, выборы мэра пройдут в два тура, а за кресло будут соревноваться нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и бывший харьковский городской голова и губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

"Если будет второй тур, то вероятность победы Добкина гораздо больше, чем Терехова. Кстати, напомню, что несколько месяцев назад Михаила Добкина называли вероятным победителем на выборах", - сказал Бала.

Впрочем, центральные власти сделали ставку на победу Игоря Терехова, говорит политолог. Проигрыш Терехова обернется для "Слуг народа" серьезными имиджевыми потерями, добавил он.

"Следовательно, власти могут пойти ва-банк. Выборы могут быть очень грязными и такими, которые будут далеки от того, что мы называем выборами", - добавил эксперт.

Бала также отметил, что новому мэру предстоит наладить сотрудничество с городским советом. В противном случае мэру будет сложно отстаивать нужные для города решения и общаться с депутатами, резюмировал политолог.

Напомним, выборы мэра Харькова пройдут в ближайшее воскресенье, 31 октября. Если потребуется второй тур выборов, то он может быть назначен на 21 ноября.