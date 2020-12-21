Скандальный заместитель Ермака пришел в НАБУ

18 декабря Татарову заочно сообщили о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа в ЖК Артемовский от екснардепа Максима Микитася. Фото: "УНИАН"

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров явился в НАБУ.

Он пришел в сопровождении адвокатов, сообщил журналист Олег Новиков в Telegram-канале "NABU Daily by Олег Новиков".

18 декабря Татарову заочно сообщили о подозрении в пособничестве по предоставлении неправомерной выгоды в виде паркоместа от экс-нардепа Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. По данным следствия, паркоместо передавалось за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

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Президент Владимир Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе. Татаров во время Революции достоинства был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Заявлял, что милиция не применяла оружия, а майдановцы сами стреляли в своих. Был адвокатом бывшего заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, экс -"регионала" Вадима Новинского. В прошлом году в октябре Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. 2000-го его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест.