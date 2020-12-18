Скандальный депутат от "Слуг" заявил, что проститутки забирают энергию из Украины

Камельчук считает, что проститутки, которые спят с иностранцами забирают энергию из Украины. Фото:скриншот

Проститутки, которые спят с иностранцами, забирают энергию из Украины.

Об этом заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в интервью Hromadske.

Нардеп, недавно отрицавший существование коронавируса, поделился мыслями относительно проституции.

"Проституция забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщины", - сказал он.

Журналист уточнил, есть ли медицинские исследования, которые могли бы это доказать.

"Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано. Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые написаны давно. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине", - ответил депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После "вымышленного" Covid-19 "слуга" выдал очередное скандальное заявление

Нардеп также очертил свое отношение к абортам. Он назвал их "смертью внутри себя".

Депутат не отказался от своих слов о выдуманности истории с коронавирусом. Камельчук говорит, что в заблуждение нас вводит Всемирная организация здравоохранения.

"Вопрос в том, как это называет ВОЗ, кто в это верит, действия делают в связи с этим, и идут на поводу фармацевтических компаний по рекомендациям ВОЗ. Это касается тестов, это касается вакцины", - добавил нардеп.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал Covid-19 выдумкой.