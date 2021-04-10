Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем - Эрдоган

Турецкий лидер заявил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе надо решать мирным путем. Он заявил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства ... Мы хотим, чтобы была снижена напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие ... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу", - заявил турецкий лидер.

10 апреля Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Лидеры также планируют обсудить вопросы туризма, оборонного сектора, а также соглашение о свободной торговле.