Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем - Эрдоган

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 207
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 792
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2295
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 864
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 846
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2286
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1953
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 702
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
5
10
8
6
5
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
У родственника Вовка нашли миллионы долларов наличными - эпические фото
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
Видео
Все видео
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог после выхода из СИЗО
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог после выхода из СИЗО
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 738
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2295
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 648
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 423
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 414
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 21:20

Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем - Эрдоган

  Комментировать
Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем - Эрдоган
Турецкий лидер заявил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в Донбассе надо решать мирным путем. Он заявил о готовности оказывать любую поддержку по этому вопросу.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства ... Мы хотим, чтобы была снижена напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие ... Мы готовы предоставлять любую поддержку по этому вопросу", - заявил турецкий лидер.

10 апреля Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Лидеры также планируют обсудить вопросы туризма, оборонного сектора, а также соглашение о свободной торговле.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем - Эрдоган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Украина стала членом ВТО

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 18874
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 11664
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 7722
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6859
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 6525
Политика
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог после выхода из СИЗО
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог после выхода из СИЗО
 Просмотров: 243
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне
 Просмотров: 189
Как у Порошенко: рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым
Как у Порошенко: рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым
 1 Просмотров: 405
Вопрос о российских войсках нужно задавать Шойгу - Пентагон
Вопрос о российских войсках нужно задавать Шойгу - Пентагон Просмотров: 558
Украина стала членом ВТО
Украина стала членом ВТО
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
24
Стерненко выпустили из СИЗО
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
В России разбился президентский самолет
2
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
1
Как у Порошенко: рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым
Голосов: 6581
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть