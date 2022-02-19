Силы терробороны будут устраивать засады на врага повсюду – заместитель командующего

Подразделения будут устраивать засады в каждом городе, где это возможно, и будут поражать и технику, и личный состав противника – Собко. Фото: armyinform

Подразделения территориальной обороны при враждебном вторжении будут использовать свои преимущества, которые позволят успешно противодействовать противнику.

В частности, будут устраивать засады. Об этом заявил заместитель командующего Силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко, передает "Радио Свобода".

"Мы будем использовать наше знание местности, которое у наших людей, живущих в той или иной общине, в той или иной деревне или в городе, лучше, чем у противника. Мы будем двигаться быстрее их. Мы будем знать о них все потому, что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективным в том или ином месте", – заявил Собко.

По его словам, Силы терробороны в случае вторжения будут устраивать засады в каждом городе.

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"Если речь идет о Волынской области и там дороги, которые идут через леса, а противник вероятнее всего будет двигаться по этим дорогам, то наши подразделения будут устраивать засады в каждом городе, где это возможно, и будут поражать и технику, и личный состав. противника", – добавил заместитель командующего.

В Украине с 1 января вступили в силу положения закона "Об основах национального сопротивления", принятого в прошлом году.

Закон предусматривает возможность создавать добровольческие формирования территориальных общин, которым разрешено использовать собственное охотничье оружие. Он определяет, в частности, такие понятия, как "национальное сопротивление" и "территориальная оборона". В частности, согласно тексту, территориальная оборона "состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих".

С начала суток со стороны вооруженных формирований России в Донбассе зафиксировали 70 нарушений режима тишины. В частности, 60 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.