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вторник, 01 июня 2021 13:40

"Северный поток – 2 не отличается от аннексии Крыма". Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе

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&quot;Северный поток – 2 не отличается от аннексии Крыма&quot;. Самое интересное из интервью Зеленского немецкой прессе
В интервью Зеленский рассказал о "Крымском формате". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выступил за поставки Германией оружия Украине. Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может – у Германии есть мощные корабли, ракетные и патрульные катера.

Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника – много всего. Германия мощная в этом направлении. Германия – также одна из передовых стран в автомобилестроении. А еще у Германии есть геополитическая оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе", – сказал Зеленский.

Gazeta.ua предлагает самые интересные цитаты из интервью.

Новый формат переговоров

"Украина может иметь план "Б", когда получит полностью свою территориальную целостность. Это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью.

Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана. И откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами "нормандского формата".

Это не может быть альтернативой, потому что это более глобальный формат, чем "нормандский". То, что должна решить "нормандская четверка", станет частью этого плана. Потому что "нормандский формат" - именно о востоке Украины. Он не о Крыме, не о "трубе", не о гарантиях нашей безопасности, не о членстве в НАТО или особом статусе партнерства с НАТО".

О возможной эскалации

"Эскалация возможна в любой момент до конца сентября. Скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". К этому периоду ситуация опасна".

"Крымская платформа"

"Северный поток – 2" ничем не отличается от аннексии Крыма.

Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины. Тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в "нормандской формате" я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не на повестке дня этих переговоров. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать "Крымскую платформу". Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается".

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О "Северном потоке – 2" россиян

"Если они достроят "Северный поток – 2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит.

Да, у нас есть контракт. Благодаря Германии и Франции мы в "нормандской формате" договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года контракт закончится.

Если они совершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два–три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса".

О Беларуси

"Сейчас опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и существенная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны.

Мы не знаем деталей этого договора о создании союзного государства".

Об агрессии России

"Пока Россия не нападала на Европейский Союз и страны–члены НАТО. Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии – Абхазия, в Украине – Донбасс".

21 мае Верховная Рада Украины обратилась к палате представителей и сенату конгресса Соединенных Штатов Америки о введении санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" как инструмента гибридной войны страны-агрессора России.

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