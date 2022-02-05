Сергей Притула собирает подписи для создания своей партии "24 августа"

О создании собственной политсилы шоумен заявил в январе 2022 г. Фото: @siriy_ua

Сегодня, 5 февраля, проходит встреча инициативных групп по сбору подписей за создание партии Сергея Притулы.

Назвать партию он хочет "24 августа", сообщает "Украинская правда".

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На этой встрече также обсуждают организационные моменты создания и будущей деятельности.

Полное название партии Притулы — "Политическая партия "24 августа"".

Притула анонсировал создание своей политсилы в начале января 2022 г. До этого он был в партии "Голос", но вышел из нее в июне 2021 г.