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четверг, 29 августа 2019 10:57

Сенцова доставили в Москву - российские СМИ

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Сенцова доставили в Москву - российские СМИ
Адвокат пока не подтвердил информацию о перемещении Сенцова с Лабытнанги. ФОТО: сайт уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой

Политзаключенного Олега Сенцова доставили из Лабытнанги, где он отбывает наказание, в Москву.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в Москве.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО (Ямало-Ненецком автономном округе. — Gazeta.ua), где он отбывал наказание, в Москву - в "Бутырку" (СИЗО. — Gazeta.ua)", - сказал собеседник.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - добавил он.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил информацию о перемещении Сенцова, отметил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Мать политзаключенного Людмила Сенцова рассказала "Крым.Реалии", что сын впервые долгое время не позвонил ей в конце месяца.

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Ранее российское медиа "Коммерсант" сообщило, что Олега Сенцова не додали в список на обмен заключенными между Украиной и Россией.

Правозащитники сообщают, что украинских политзаключенных свозят с мест отбывания наказания в московское СИЗО "Лефортово". Впоследствии российские СМИ начали писать о возможном обмене пленными по формуле "33 на 33". Предварительно называли дату обмена 28-29 августа.

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