"Сегодня был хороший знак" - Вакарчук отдал свой голос

Музыкант и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду.

На участок он пришел с женой.

"Мои прогнозы, что все будет хорошо... Мы сейчас думаем не о процентах, а о том, как бы иметь много сил, энергии, единомышленников, чтобы все получилось. Сегодня был хороший знак. Я сегодня был в Выдубицком монастыре. Там растет магнолия, которую когда-то посадила моя жена, когда я защищал диссертацию. Она была маленькая, а сейчас выросла метров на 7-8. Очень красивая. Это я к тому, если ты сажаешь в землю семена добра и справедливости, то они прорастают. Этого мы хотим и с политикой", - сказал Вакарчук.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей. По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17.86% избирателей.