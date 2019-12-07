Санкции против "Северного потока-2" включили в проект оборонного бюджета США

"Северный поток-2" пустят в эксплуатацию летом

Санкции против "Северного потока - 2" с РФ в Германию были включены законодателями США в проект военного бюджета Соединенных Штатов на следующий год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Санкции, которые будут применяться к компаниям, которые занимаются строительством проекта российской энергетической компании "Газпром", смоделированные по законопроекту представленном сенаторами Тедом Крусом, республиканцем из Техаса и Джином Шахином, демократом из Нью-Гемпшира.

Эти меры нацелены на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами. Этим лицам может быть заблокирован въезд в США, а их транзакции - заблокированы.

Санкции, которые вошли в проекту Закона о государственной обороне (NDAA) имеют целью остановить строительство российского газопровода. Законодатели настаивают на внедрении ограничительных мер, поскольку их все больше беспокоит неспособность президента Дональда Трампа действовать от своего имени чтобы заблокировать этот проект, который даст России новые рычаги влияния в Европе.

Законодатели рассчитывают подать NDAA 20 декабря, раньше запланированного срока.

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До этого немецкое издание Bild заявил, что США еще могут остановить "Северный поток - 2". Тогда стало известно, что санкции планируют включить в оборонный бюджет и они будут касаться компаний, которые занимаются строительством газопровода, без которых Россия самостоятельно его завершить не сможет.