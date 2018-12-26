"Самым умным решением Порошенко могла стать подготовка собственной замены"

2018 год итоговый в пятилетии Майдана. Наше разочарование в политиках - это наша сила. Ошибочные надежды умерли, украинцы становятся сильнее, говорит в интервью Gazeta.ua политический обозреватель Леонид Швец, 54 года.

Вместе с ним подбиваем итоги года, который проходит.

Автор: Gazeta.ua Политический обозреватель Леонид Швець: "В избирательную кампанию мы вошли со старым багажом. Плохо подготовились во все предыдущие годы, начиная с 2014-го. Не накопили потенциала обновления

С какой победой Украина завершает 2018 год?

Наибольшая победа - что Путин перестал быть существенным фактором международной политики. Мир отказывается разговаривать с президентом РФ как с партнером. И это для Украины - наибольшее достижение. Но оно не наше. Первое, что приходит на мысль - томос. Украинская сторона много сделала, в частности президент Порошенко. С другой стороны, это случилось из-за конфликта Вселенского патриархата с Москвой. А где собственно наши достижения? 2018 год - начало избирательной кампании. И у нее мы вошли со старым багажом. Плохо подготовились все предыдущие годы, начиная с 2014-го. Не накопили потенциала обновления. Заходим на новый электоральный цикл со старыми лицами. Опять избираем между закаменевшей грязью. Это касается и президентских, и парламентских выборов.

Заходим на новый электоральный цикл со старыми лицами. Опять выбираем между закаменевшей грязью

Как томос отразится на ситуации в стране?

Если смотреть на рейтинги, то - никак. Они стоят. Как было у Порошенко 6-7 процентов, так и осталось. Это значит, что благодарный христианин не будет считать себя обязанным голосовать за президента. Как и в случае с безвизом. Даже если люди благодарны власти, то это не значит, что она должна остаться. Нельзя говорить, что Порошенко ничего не делал. Но страна хочет другого лидера, который бы символизировал новую эру.

Как будет происходить переход священников в поместную церковь?

Все лишь только начинается. Будут возникать вопросы с собственностью: кто, чья? Много общин должны принять решение: туда или сюда. Москва докладеться, чтобы пролилась кровь. Процесс будет сложным. Православная церковь - консервативна. Сейчас есть шанс предпринять шаги для обновления. Тот же календарь. Де-факто, православные празднуют Рождество 25 декабря, нам это нравится, подключаемся в Европу. Новый глава Украинской православной церкви Епифаний - молодой человек, может пойти на модернизацию. С другой стороны, есть ли для этого церковное крыло? Поэтому томос является вызовом для самой церкви. Мало получить ее. Важно понять: которой она будет. Порошенко должен бы стать над процессом. Он же не президент верующих поместной церкви. Он президент и мусульман, и атеистов, и буддистов. А еще Шуфрича, Мураева, Медведчука и Рабиновича. А он не демонстрирует объединительного импульса.

Нельзя говорить, что Порошенко ничего не делал. Но страна хочет другого лидера, который бы символизировал новую эру

Как этот год прошел для Петра Алексеевича?

Плохо. 2018-й - итог пятилетия после Майдана. Президенту "выкатили" счет. У него проблемы даже с выходом во второй тур. Это тоже итог. Недоверие к главе государства выросло. Чтобы пойти на второй срок, Порошенко надо победить самого себя. Украинцы должны были бы увидеть нового Петра Алексеевича. Для этого должен был предпринять решительные шаги. Мол, так, этот человек когда-то стоял у истоков Партии регионов, но Майдан его перевернул. Но он не продал бизнес в 2014 году. Официальная версия - предлагали малые деньги. Значит, дело в деньгах? Порошенко - жаден. Об этом говорят все, кто его знает. И это его беда. Сколько было разговоров: посадить собственных друзей. Что нет кого? Да, Порошенко их садит - на должности. Из больших фигур никто не попал за решетку. Даже повыходили. Порошенко не продемонстрировал способность изменяться. А получить же такого Петра еще на 5 лет - не хочется. Президент считает себя сильным переговорщиком. Поэтому его политика - это договорняки. В частности, с Ахметовым. Общество требовало не этого. Нельзя договариваться с главным бенефициаром Партии регионов, которая привела к Майдану. Нельзя иметь главным каналом связи с Путиным его кума Медведчука. Порошенко говорит: мы бы потеряли коммуникацию с Кремлем. А кто-то пробовал по-другому? Не случилось самого главного. Майдан был о справедливости. За эти годы мы не увидели, что наш запрос на справедливость удовлетворен.

Порошенко не продал бизнес в 2014 году. Официальная версия - предлагали малые деньги. Значит, дело в деньгах?

Как изменилось общество?

Мы пришли к выборам не подготовленными. До сих пор не имеем кандидатов надежды. Если бы такой появился, сразу имел бы 25-30 процентов поддержки. И в этом, в частности, вина общества. Оно не сформулировало для политиков запрос, от которого нельзя отразиться. И из своих рядов таких людей не предоставило во власть. В 2014-2015 годах люди были заняты фронтом. Кто-то давал последние копейки, кто-то сам шел. Переломным стал 2016-й. Появился премьер Гройсман, прокурор Луценко. Порошенко начал перебирать власть. А в 2018-м общество поняло, что потеряло время.

Автор: Gazeta.ua Политический обозреватель Леонид Швець считает, что за пять лет не случилось самого главного - запрос на справедливость не был удовлетворен

Значит, власть не оправдала надежд?

82 процента украинцев считают, что страна развивается неправильно. И виноватые в этом коррумпированные, неэффективные политики при власти.

Кого бы не избрали президентом, битва за парламент будет попыткой подкорректировать эту победу

А с вызовами руководство страны справилось?

Доверие к армии выросло. Горячая стадия войны с Россией перешла в замедленную. Привыкли, что наши потери - 1-2 человека на неделю. При том, что до 2014 года вообще не знали, что такое человеческие жертвы. Власть справилась в том, что враг не пошел дальше. С нами солидарный Запад, действуют санкции против Москвы.

В чем были наибольшие проколы?

Идет спекуляция на серьезных вещах. Служба безопасности говорит: ФСБ везде. Так где они? Если в США их время от времени выковыривают, осуждают, то в Украине их еще больше. Вы или делайте, а когда сделаете - рассказывайте. Или не говорите ничего.

Какими будут избирательные кампании в следующем году?

Кого бы не избрали президентом, битва за парламент будет попыткой подкорректировать победу. Например, побеждает Порошенко, Рада будет строиться как антипорошенковская. Эти выборы не будут нести освежающего эффекта. Лидер гонок Юлия Тимошенко. Но с цифрой, которая не изменяется несколько лет, - 13 процентов. Никакой победитель не будет президентом большинства. Скорее - очень маленького меньшинства. С другой стороны есть Зеленский. Его возможная победа перестала быть теоретической. Во втором тура может съесть Юлию Владимировну. Страна имеет шанс проснуться с президентом Владимиром Зеленским. Кто знает, что с этим делать?

Страна имеет шанс проснуться с президентом Владимиром Зеленским. Кто знает, что с этим делать?

Имеет ли шансы Святослав Вакарчук?

Его рейтинги падают. О походе в президенты надо было заявлять раньше. Мог вступить в гонку и объединить Гриценко с Садовым. Если бы образовали триумвират и выдвинули одного, могли бы потягаться с Юлей. Тимошенко невозможно слушать. Вакарчука - тоже. Это банальщина - "За все хорошее", "Пусть живет демократия".

У кого больше всего шансов?

У Тимошенко. Говорят, Порошенко будут рисовать проценты. Но Юля его обгоняет вдвое. Поэтому нарисовать невозможно. Но не осмелятся. Потому что можно попасть за решетку.

Порошенко еще колеблется, или участвовать. Только через низкие рейтинги или имеет другие причины?

Он не колеблется. От выборов никто не отказывается. Хотя его самым умным решением было бы с 2014-го готовить себе замену.

Порошенко никому не верит. Поэтому одинокий во власти

Какие его сильные стороны?

Порошенко - трудоголик. Много работает и мало спит. Обратная сторона этого - сует нос в дела не президентского уровня. Большую часть времени посвящает не стратегии. А розруливает какие-то проблемы Кононенко и других пацанов. Порошенко никому не верит. Поэтому одинок во власти.

Каким он войдет в историю?

С президентством он не справился. С другой стороны, все могло быть значительно хуже.

Показательной для всех стала ситуация с выдворением из страны лидера "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Чего должен научить этот пример?

У нас работает полицейское авторитарное государство. Захотели - дали гражданство, захотели - забрали, выгнали из страны. Саакашвили пошел, а мы остались. Михеил выделялся среди украинских политиков высокой энергетикой. У нас таких практически нет. Политика больших изменений требует этого. Нужно иметь внутренний ядерный реактор. У Саакашвили он был. Хотя работал уже не так, как во время первого президентского срока в Грузии. Михеила интересовали не деньги, а власть. Это политический зверь. С другой стороны, Саакашвили не нашел общего языка с украинцами. Все время был в другой тональности. В Украине нет политиков, которые говорили бы одним языком с людьми. Но если талантливый политик Саакашвили не смог договориться с украинцами, которые не любят власть, это урок для нас.

Чем запомнилась работа Верховной Рады?

У нас осталась президентско-парламентская форма правления. Парламент продолжает быть противопоставлением президенту. Подмять под себя ВР Порошенко не смог. Но там продолжаются договорняки, как при старой власти. 2019-го борьба за парламент станет главной. Верховная Рада в любом случае будет антипрезидентской. Поэтому скорее всего, глава государства не досидит до конца срока.

Политика больших изменений требует высокой энергетики. У Саакашвили она была. Его интересовали не деньги, а власть

Что удалось правительству Гройсмана?

Гройсман под себя подогнал министров Порошенко, против него боятся идти. Но руководит правительством, как жэком. Кабмин поддерживает все в более-менее нормальном состоянии, чинит, когда что-то "потекло". Но команды реформаторов там нет. Министру инфраструктуры Омеляну пришло в голову заняться строительством гиперлупа (сверхскоростная транспортная система. В ней пассажиры будут передвигаться в специальных капсулах в вакуумной трубе. Скорость движения - до 1200 км/ч. - gazeta.ua), он и делает. Все работает от ситуации, без плана. Последствия работы такого правительства - в том числе и платежки за тепло и газ. Здесь Гройсман подложил Порошенко свинью. МВФ требовал поднятия тарифов давно, но сделали это перед избирательной компанией. Повышение цен связывают напрямую с президентом.

Автор: Gazeta.ua Политический обозреватель Леонид Швець: "Децентрализация с одной стороны действительно самая успешная реформа - на места попадают деньги. Из другого - она подчеркнула феодальное состояние в стране"

Гройсман отмечает как самую позитивную - реформу децентрализации. Это действительно так?

Говорить, что децентрализация - это реформа Гройсмана неправильно. Требование провести ее было от наших партнеров. Гройсман работал в рамках государственной политики. Децентрализация с одной стороны действительно самая успешная реформа - на места попадают деньги. С другой - она подчеркнула феодальное состояние в стране. Есть условный Труханов, который имеет деньги и ему добавляют еще. Кернеса любят в Харькове за то, что он ставит скамьи в парке Горького. Теперь сможет поставить больше. Местные элиты, а не общины стали распорядителями денег. Не сработала и реформа полиции. Молодые полицейские начали получать больше, чем следователи с 15-летним опытом работы. И они злились. Система только увеличила сопротивление.

Кернеса любят в Харькове за то, что он ставит скамьи в парке Горького

Есть ли угроза нового Майдана?

Невозможно такое предусмотреть. Но после последнего Майдана мы выучили, что одной революцией не обойтись. Нужны существенные институционные изменения. Не может быть и речи о делегировании власти людям, которые стояли на сцене. Новые люди должны пойти во власть. Но не с помощью революции. Украина требует нового дискурса. Тот же Гройсман ведет себя как человек из партийной номенклатуры, крепкий хозяйственник или маленький князек. Армия, язык, вера - националистические лозунги конца XIX века. Во время войны мы возвращаемся к таким фундаментальным истинам. Но современное общество сложнее. Оно понимает эти истины и без напоминаний. Нужно предлагать что-то новое. Таких политиков нет.

Может ли победить кандидат без поддержки олигархов? За счет чего?

В Украине есть пять больших кошельков. Говорят, достучаться до населения можно только через них. Но никто не пробовал их обойти. Обама, когда шел на первый срок, получил большие средства от простых американцев. У нас в стране тоже есть 10 тысяч людей, которые имеют большие, но не такие серьезные деньги как у олигархов. Тот же Зеленский пытается создать вокруг себя пул предпринимателей, кроме Коломойского. Деньги выглядят по-другому, когда есть больше одного спонсора. Надо попробовать создавать проекты, независимые от одного кармана. Олигархи среднего звена хотят доложиться к политике, но предложений нет. Когда такие проекты появятся, они обязательно дадут деньги, потому что хотят жить и работать в Украине. Ситуация может измениться, когда пойдем по пути полной парламентско-президентской реформы. Олигархи перестанут влиять на политику так сильно. Через партии будут иметь влияние, но оно будет уже.

Гройсман ведет себя как человек из партийной номенклатуры, крепкий хозяйственник или маленький князек

Как вероятнее всего будет изменяться ситуация на Донбассе и в Крыму?

Ничего нового не состоится. Россия хочет знать, с кем может иметь дело в Украине. Медведчук убедил своего кума, что будет иметь большое представительство в парламенте. Россия надеется, что через Раду получит лояльную власть. В октябре 2019-го увидим много русских денег. В то же время, увеличится давление со стороны США. Западные партнеры так же ожидают выборов. Они не довольны Порошенко. Им не понравилось объявление военного положения, говорят об этом прямо.

Кто сейчас наибольший друг Украины?

Когда-то таким другом казалась Польша. Но с приходом партии "Право и справедливость" к власти вспомнились все исторические претензии. С Польшей не срослось. Сейчас партнером, который не имеет на нас исторического зуба, является Литва. США объективно остаются партнером. Мы ориентированы на Соединенные Штаты больше, чем на Европу. Но Вашингтон - это больше партнер по ситуации, а не добрый друг. Автор: Gazeta.ua Армия, язык, вера - националистические лозунги конца XIX века. Современное общество понимает эти истины и без напоминаний. Нужно предлагать что-то новое, говорит политический обозреватель Леонид Швець

В чем Украина стала сильнее? А в чем более слабой?

2018 год итоговый в пятилетии Майдана. Наше разочарование в политиках - это наша сила. Ошибочные надежды умерли, мы становимся сильнее. Концентрируемся на важнейшем. 2019-й подведет итог. Становимся трезвыми, больше не ожидаем пророков. Партии, конечно, изменят таблички. Но мы уже понимаем, что нужно изменять пацанов, а не ожидать от них нового. Не увидели новых проектов и лидеров. Долго тянулась история из праймериз среди вроде бы независимых кандидатов в президенты. Гриценко сразу пошел от этого. Садовой не захотел работать из Гриценко. Год потратили на пустяки и ссоры. Никто ни с кем не объединился. 2014-го люди самостоятельно кормили и вооружали армию, но в этом году много из них решили поехать отсюда. За час-два ты можешь очутиться в стране, где есть безопасность и социальное обустройство. А здесь - нужно несколько лет биться головой о стену.

Вашингтон - это больше партнер по ситуации, а не добрый друг.

Нет ощущения, что привыкли к кризису и войне?

Есть разочарование. К войне не привыкли. Хотя научились быстро адаптироваться. Муж племянницы рассказывал, как на фронте вернулся из задания и сразу позвонил жене. В это время увидел разрывы "Града", которые приближались. Сказать об этом нельзя - потому что напугаешь женщину. Начинает просчитывать, сколько еще можно поговорить с любимой. Так же и мы адаптируемся к войне.

Какое наше главное задание на 2019-й?

Украинцы должны готовиться к парламентским выборам. Выдвинуть кандидатов надежды - новых людей. То, что мы не сделали к президентским. Волна разочарований серьезна. Но третий Майдан опасный - потому что это глупая бесконечность. Должны повзрослеть. Каждый раз бросать бутылки в мусоров - по-детски.

Третий Майдан опасный. Должны повзрослеть. Каждый раз бросать бутылки в мусоров - по-детски

А для Порошенко какие главные задания на следующие три месяца?

Он думает, что может победить. Если победит, то вряд ли долго продержится. Ему нужно продумать пути отхода.