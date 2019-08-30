Самолет с украинскими военнопленными должен был прилететь в Киев в 5 утра - росСМИ

Сенцов должен был прилететь в Киев в 5 утра. Фото: ТСН

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными Украинские должен был приземлиться в пять утра в Киеве.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинском, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал Венедиктов в своем телеграмм-канале.

Среди украинцев, которые должны прибыть из русского плена, должен быть Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму. Кроме того, должен прибыть Павел Гриб, задержан 24 августа 2017 на территории Беларуси, Владимир Балух, задержан ФСБ в декабре 2016 года, Николай Карпюк, задержан 17 марта 2014, и 24 украинских моряка, задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также, по его данным, среди политзаключенных на борту есть Роман Сущенко.

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Напомним, о начатом обмене пленными заявили целый ряд политиков и телеграмм-каналов.