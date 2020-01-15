Самолет Медведчука вылетел из Омана на 9 часов раньше Зеленского

Самолет, которым пользуется народный депутат Виктор Медведчук, вылетел из Омана через несколько часов после трагедии в Иране и на 9:00 раньше президента. У Владимира Зеленского же утверждают, что задержка возникла, потому что в тот день ограничили воздушный коридор.

Об этом журналистов-расследователей Михаил Ткач написал в Facebook.

"Самолет, которым пользуется Виктор Медведчук T7-GEM-то смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маскат (Оман) уже через несколько часов после трагедии ... Зеленский смог вылететь вечером", - пишет Ткач.

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Журналист предположил, что Ермак сказал неправду, попробовав оправдать возвращение Зеленского в Украине почти через сутки после того, как в Иране сбили самолет МАУ.

По словам Ермака, когда Зеленский узнал о падении самолета МАУ и немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.