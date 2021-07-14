Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время - Ермак

 
Ексклюзивы
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 198
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 297
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 306
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 432
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 936
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6786
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1053
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 648
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6363
Фото
Все фото
6
3
3
3
8
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 198
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 297
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 306
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 297
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 450
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1854
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 17:47

Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время - Ермак

  Комментировать
Саммит &quot;нормандской четверки&quot; состоится в ближайшее время - Ермак
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский заявил, что самит Н4 откладывается через Россию. Фото: president.gov.ua

Проведение "нормандского саммита" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4 ("нормандской четверки". - Gazeta.ua), который состоится в ближайшее время", - написал Ермак.

Он добавил, что безопасность стала одним из ключевых вопросов переговоров с немецкими коллегами.

"Надеемся, что Германия будет способствовать единству ЕС по европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина

13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" откладывается из-за позиции России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по практическому воплощению Минского процесса.

Во Франции считают, что изменение "нормандского формата" не поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Все зависит от политической воли России, полагает посол Франции Этьен де Понсен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время - Ермак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Футбольная война: Гондурас атаковал Сальвадор

Восставшие разрушили крепость

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Террорист давил людей грузовиком

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 17228
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9702
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 7578
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 6777
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 6417
Политика
"Хочет перейти в гетеросексуальный коллектив" - Богдан пошутил об отставке Авакова
"Хочет перейти в гетеросексуальный коллектив" - Богдан пошутил об отставке Авакова Просмотров: 144
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
 Просмотров: 297
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда 1 Просмотров: 720
Бойко и четырех его коллег вызвали на допрос
Бойко и четырех его коллег вызвали на допрос Просмотров: 432
Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского
Помощник Геращенко, муж начальницы в ГБР: что известно о кандидате в руководители МВД от Зеленского
5
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
6
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
4
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
4
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
Голосов: 7710
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть