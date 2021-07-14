Саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшее время - Ермак

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский заявил, что самит Н4 откладывается через Россию. Фото: president.gov.ua

Проведение "нормандского саммита" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира. Одним из механизмов для достижения мира должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4 ("нормандской четверки". - Gazeta.ua), который состоится в ближайшее время", - написал Ермак.

Он добавил, что безопасность стала одним из ключевых вопросов переговоров с немецкими коллегами.

"Надеемся, что Германия будет способствовать единству ЕС по европейской интеграции и членства Украины в НАТО", - отметил Ермак.

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13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" откладывается из-за позиции России, которая не согласовывает так называемые "кластеры" по практическому воплощению Минского процесса. Во Франции считают, что изменение "нормандского формата" не поможет разрешить ситуацию на Донбассе. Все зависит от политической воли России, полагает посол Франции Этьен де Понсен.