Сайт Офиса президента временно не работает

Интернет-страница Офиса Президента не работает. Фото: facebook.com/president.gov.ua

При попытке зайти на ресурс президента Украины пользователям выдает ошибку.

С 15 ч на главной странице президента появляется сообщение "не удается получить доступ к сайту".

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С 1 по 21 июля хакеры осуществили 14 кибератак на официальные государственные страницы, значительная часть DDos-атак была направлена на Офис президента.

Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare.У так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак, сообщает СНБО.