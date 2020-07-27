Сайт Офиса президента временно не работает

При попытке зайти на ресурс президента Украины пользователям выдает ошибку.
С 15 ч на главной странице президента появляется сообщение "не удается получить доступ к сайту".
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С 1 по 21 июля хакеры осуществили 14 кибератак на официальные государственные страницы, значительная часть DDos-атак была направлена на Офис президента.
Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных с сервиса Cloudflare.У так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак, сообщает СНБО.
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