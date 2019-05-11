Садовый хочет идти в премьер-министры

Садовый будет участвовать в парламентских выборах. Фото: "Самопомощь"

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что готов возглавить партийный список на парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра

Об этом он сказал на съезде своей партии "Самопомощь", который проходит в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

Садовый отметил, что готов идти в Верховную Раду, если будет доверие однопартийцев.

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"Готов бороться за пост премьер-министра и наводить порядок в стране", - сказал он.

8 мая стало известно, что из политической партии "Самопомощь" выходят пятеро депутатов. Они останутся во фракции до конца работы депутатов 8 созыва - то есть осени этого года.