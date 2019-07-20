Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Партии Саакашвили не будет на выборах. Фото: Сегодня

Михаил Саакашвили заявил, что его партия снимается с внеочередных выборов в Верховную Раду.

Одна из причин такого шага - согласно последним соцопросам, его политсила не преодолевает пятипроцентный барьер и соответственно не проходит в новый парламент, говорит он в своем видеообращении на Facebook.

Виной всему этому является то, что его партии создавали многочисленные проблемы: сначала не хотели регистрировать, а затем заблокировали счета. Следовательно, у них не было достаточно времени запустить полноценную предвыборную кампанию.

"Это все на благо Украины, ведь мы все хотим, чтобы она преуспела. В течение последней недели я ездил по Украине и общался с людьми, и понял, что проблемы в Украине - огромные. Люди хотят перемен и надеются, что эти выборы изменят ситуацию для них и для страны ", - добавил Саакашвили.

Согласно закону, кандидаты в народные депутаты и партии имели право снимать свои кандидатуры с внеочередных парламентских выборов до 8 июля. При таких условиях напротив их фамилии в бюллетене или названия партии будет проставлен штамп "Выбыл". Кроме того, до дня голосования может отменить регистрацию и ЦИК, но только при условии, что будет установлены факты о несоблюдении этими кандидатами обязательных законодательных требований для регистрации. Если же кандидаты или партии заявили, что снимаются с выборов уже после 8 июля, их имена или названия все равно будут присутствовать в бюллетенях.

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Внеочередные парламентские выборы состоятся в воскресенье, 21 июля. Указ о прекращении полномочий предыдущей Верховной Рады подписал президент Владимир Зеленский сразу после своей инаугурации.