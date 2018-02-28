Саакашвили сам все разрушил - президент

Петр Порошенко заявил, что выдворение Михаила Саакашвили провели без нарушений. Фото: apostrophe.ua

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили имел огромные возможности в Украине, но не воспользовался ими и сейчас страдает из-за этого.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Он был губернатором Одесской области... Результаты мы все видели - они отсутствовали. Когда я получил представление соответствующих компетентных органов о нарушениях при предоставлении гражданства, у меня не было других моделей действий, кроме прекратить гражданство. Возможно, если бы проверки не было, оставались бы мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их разрушил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком. Но это его проблема", - сказал глава государства.

Он отметил, что реадмиссия Саакашвили в Польшу была осуществлена ​​без нарушений.

"Вопрос реадмиссии был проведен юридически безупречно и с точки зрения украинского законодательства, и с точки зрения международных обязательств Украины, и с точки зрения верховенства права", - сказал Порошенко.

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12 февраля пограничники задержали Михаила Саакашвили в столичном ресторане "Сулугуни". Чартерным рейсом его вывезли в Польшу по процедуре реадмиссии. Далее политик уехал в Нидерланды, где живет его семья. Саакашвили лишили гражданства в конце июля 2017 года, когда он был за пределами Украины. Сам политик вернулся 10 сентября. Въехал на территорию Украины через КП "Шегини", что во Львовской области, хотя собирался сделать это через КП "Краковец". До границы добрался автобусом и незаконно пересек ее вместе с 60 лицами. Некоторые из них применяли силу к пограничникам.