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вторник, 28 мая 2019 23:32

Саакашвили не возьмут в партийную команду "Слуги народа"

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Саакашвили не возьмут в партийную команду &quot;Слуги народа&quot;
Экс-президент Грузии Саакашвили возвращается в Украину. Фото: ТАСС

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет стать членом президентской партии "Слуга народа".

"Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства, он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и наверняка меньше, так как этот промежуток времени, он тоже выпадает из этого временного цикла" , - заявил глава парии и советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112-Украина".

По его словам, в партийные списки или для выдвижения по мажоритарке, по одномандатному избирательному округу, "не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль".

"Прием либо не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в частности, партию, прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами", - добавил Разумков.

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В свою очередь Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций в Украине. "У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - заверил он.

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ.

Экс-губернатор готов вернуться в Украину во второй половине дня среды, 29 мая.

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