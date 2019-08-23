С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг

На Софийской площади в Киеве состоялись торжества по случаю Дня государственного флага. В мероприятиях принял участие президент Владимир Зеленский.
Он в сопровождении военнослужащих поднял государственный флаг. Это происходило во время гимна, исполненного военным оркестром, и залпов.
Затем состоялась церемония присвоения почетных наименований военным частям. Зеленский вручил командирам частей почетные отличия и поблагодарил каждого за службу. Официальной речи главы государства не было.
Мероприятие украсило показательное выступление почетного караула Национальной гвардии - военнослужащие под музыку показали трюки с оружием.
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Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага. Завтра страна будет праздновать День Независимости. К праздникам столичная власть подготовила масштабные мероприятия.
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