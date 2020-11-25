С сегодняшнего дня Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина

Правительство должно за 7 дней сообщить о введении ограничений. Фото: Укринформ

С 25 ноября Кабмин обязан заранее предупреждать о введении карантина. В силу вступило соответствующее постановление, которое ранее принял парламент.

Документ вчера обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

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Данный документ парламент принял 17 ноября. Речь идет о введении или усиление ограничений, касающихся:

- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;

- посещение учебных заведений учащимися / студентами;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

- прием посетителей в кинотеатрах;

- прием посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- покидания места своего проживания.

Если Кабмин планирует ввести более одного ограничение из этого перечня, он должен не позднее, чем за 7 дней, сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений правительство должно сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке работников на работу.

Также Кабмин не позднее, чем за 7 дней до начала действия более двух ограничений должен внести в Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.

11 ноября Кабинет министров ввел карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника работают только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автомобильные заправки и ветеринарные аптеки. Развлекательные и торговые центры должны быть закрыты. В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий. За последние сутки в Украине обнаружили 13 882 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 25 ноября, имеем 661 858 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.