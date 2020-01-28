С окружения Януковича могут снять санкции

В ЕС могут снять санкции. Фото: aif.ru

Евросоюз может снять санкции с экс-премьера Украины Николая Азарова, экс-министра энергетики Николая Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

В Twitter об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В марте 2014 рок ввели санкции против експрезидента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств.

Со временем Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

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Йозвяк сообщил, что санкции с Азарова, Ставицкого и Александра Януковича могут снять с тем же причинам.

"Я слышал, что Киев должен делать больше", - отметил журналист.

Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка 247,4 млн грн, принадлежавших "семье" Януковича. Их разместили на депозитном счете в Сбербанке, сообщает пресс служба АРМА.