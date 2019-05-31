С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд

Бывшая БПП, а теперь партия "Європейська солідарність" готовится к проведению съезда. Он будет проходить в 13.00 в Художественном Арсенале.

В зал прибывают делегаты из областей, сообщает корреспондент Gazeta.ua

Идут последние приготовления. Гостей угощают кофе, чаем, кексами, пирожками и конфетами "Roshen".

На фоне - большой баннер с новым названием партии.

Съезд продлится до 15.30.

"Первоочередная задача - удержать то, что было за последние 5 лет. И гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС. Потому что, как видим, этой темой не занимается ни одна политическая сила. Для "Європейська солідарність" это принципиальный вопрос. Сегодня эта тема будет звучать на каждом выступлении", - сказал присутствовавший на съезде политолог Сергей Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог

5-й президент Петр Порошенко получил членский билет обновленной партии "Європейська солідарність". Видео он опубликовал в Facebook. Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.