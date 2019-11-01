Ряды "слуг народа" опустели: Разумков разгневался

На утреннем заседании Верховной Рады количество нардепов в сессионном зале малочисленное. Это вызвало возмущение у спикера Дмитрия Разумкова.

Спикера возмутило, что правительство не интересует нардепов.

Во время часа вопросов к правительству и выступления с трибуны министра развития общин и территорий Алены Бабак Разумков обратился к присутствующим:

"Уважаемые коллеги, можно минутку? Когда был первый месяц работы... уважаемые коллеги, фракция "Слуга народа", пожалуйста, минуту тишины можно? Очень все были смущены, когда к нам не приходило правительство в час вопросов к правительству. Сейчас стоит министр, вам докладывает. Желающих слушать в зале не так много. Я сказал "не так много", а "нету". Если это неинтересно, то давайте не будем тратить свое время, время правительства, но не будем приглашать правительство в Верховную Раду (Разумков повысил голос. - Gazeta.ua)".

"Если это нужно, то давайте слушать ответы на те вопросы, которые задают ваши коллеги. Давайте уважать друг друга. Сядьте пожалуйста! Займите свои места. У нас сегодня не такой насыщенный день", - добавил спикер.

Ряды "слуг народу" опустели

Передние ряды зала, где находятся места фракции "Слуга народа", были полупустые.

Между тем в движении "Чесно" напоминают: сегодня вступил в силу закон о прекращении выплат депутатам за прогулы, который, в частности, отменяет письменную регистрацию. Теперь о письменной регистрации в кулуарах ВРУ напоминают лишь таблички с буквами фамилий нардепов.

Сьогодні набув чинності закон про припинення виплат депутатам за прогули, який, зокрема, скасовує письмову реєстрацію. Тепер про письмову реєстрацію в кулуарах ВРУ нагадують лише таблички з літерами прізвищ нардепів #рада9 pic.twitter.com/TcR8jZpKPY — ЧЕСНО (@chesno_movement) November 1, 2019

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее".