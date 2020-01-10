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суббота, 11 января 2020 19:48

Рябошапке повысили зарплату более чем на 50 тысяч

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Рябошапке повысили зарплату более чем на 50 тысяч
Оклад генпрокурора повысили на 56 648 гривен. ФОТО: Укринформ

Правительство повысило оклад генеральному прокурору Руслану Рябошапке с 37 000 гривен до 93 648 гривен.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановление правительства.

Его первый заместитель будет получать 89 326 грн. вместо 34 тыс. грн., заместитель - 86 445 грн. вместо 32 тыс. грн.

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Начальник департамента будет получать 40 341 грн., прокурор - 28 815 грн., руководитель областной прокуратуры - 38 038 грн.

Кабмин разрешил руководителям органов прокуратуры устанавливать надбавку, которая меньше или равна самому окладу, за интенсивность труда или выполнение особо важной работы.

За несвоевременное выполнение задач надбавку будут отменять или уменьшать ее размер.

В сентябре Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Генпрокурор теперь должен иметь высшее юридическое образование. Он может создавать специализированные прокуратуры. Региональные и местные отделения становятся областными и окружными. Количество сотрудников уменьшают с 15 тыс. До 10 тыс. Национальная академия прокуратуры превращается в Тренинговый центр прокуроров.

Реформу планируют завершить за два года.

С 20 ноября 2019-го прокуратура не ведет расследований. Офис генпрокурора только координирует их.

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