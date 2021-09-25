Рябошапка признал, что подозрение Порошенко - это юридический трэш

Одной из причин увольнения Рябошапки стало уголовное производство против Коломойского. Фото: ua.news

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в который раз заявил, что подозрение пятом президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко, которую его заставляли подписать - это "юридический трэш".

"Дело Порошенко - я о нем говорил, это был откровенный "юридический трэш". Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписала, а производство вообще закрыла".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он также сообщил, что еще одной причиной его увольнения стало уголовное производство по делу "ПриватБанка" против олигарха Игоря Коломойского.

"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими-то мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем , что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших ТОП менеджеров "ПриваБанка", - отметил Рябошапка .

"Этот вопрос и в отношении других олигархов, дела в отношении которых тоже были "слиты". Мы эти дела заводили, искали по всей Украине, восстанавливали и начинали по ним работать. Вот собственно и ответ на это все", - резюмирует Рябошапка.