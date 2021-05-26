Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что у них есть архивы разговоров Медведчука – Турчинов

Председатель Верховной Рады Украины 2014 года Александр Турчинов: "Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они архивы разговоров Медведчука". Фото: www.pravda.com.ua

Служба безопасности Украины, так же как и другие силовые органы, ранее не докладывали о записи разговоров лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире "Прямого" сказал глава Верховной Рады Украины 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины 2014 года, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов.

"Давайте говорить о самых пленках. Я недаром обратил внимание, что ни одна силовая структура Украины не берет на себя правовую ответственность за эти пленки. Почему? Потому что если бы этот формат проводился в рамках реальных расследований и правового поля Украины, то уголовные дела должны быть открыты именно тогда, когда была получена эта информация ", — говорит Турчинов.

"Сегодня стоит вопрос: почему, когда пленки датируются 2014, 2015, 2016 годы, не были открыты уголовные дела? Именно это и нужно проверить.

Надо определить, какой "крот" получал эту информацию: украинский, может ли это с российской подачи. Почему не были открыты конкретные уголовные дела, когда была получена эта информация ", — отметил Турчинов.

"Руководство Службы безопасности никогда не докладывало, что они владеют архивами разговоров Медведчука. Более того, журналисты, тиражируют эту информацию, они же опираются не на решения судов, не на заявления украинских спецслужб, сейчас, к сожалению, все больше и больше политизированы. Они (журналисты – ред.) ориентируются на темники, которые им присылают от этих же анонимов, которые предоставляют эти пленки. И там дата – разговор состоялся, условно говоря, в 2015-м году. Представим, что это не 2015-й год, а этот разговор состоялся в 2020 году. Совсем другой контекст, совсем другой "он" или "главный" и так далее. Это более логично. Эта информация могла быть получена позже и она касается оценки действующей власти и руководителей, которые тоже не фигурируют по фамилиям. А что касается "главного", то для Медведчука кажется, очевидно, всегда был и остается Путин. Тем более логично понимать кто для него реально "главный", — отметил Турчинов.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку – его отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Как известно, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. В Кремле назвали внутри украинской политической кухней идею обмена лидера партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене, на украинских политзаключенных в России.