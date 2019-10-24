Руководитель САП: На следующей неделе придем в Раду касательно одного нардепа

Следователи ограничены в проведении негласных следственных действий, говорит Холодницкий.

На следующей неделе правоохранители придут в Верховную Раду касательно одного народного депутата.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "1+1".

Эфир был посвящен коррупционному скандалу во фракции "Слуга народа".

"На следующей неделе, скорее всего, мы снова пойдем уже с генеральным прокурором Рябошапкой пойдем в регламентный комитет Верховной Рады по представлению по одному действующему народному депутату. И снова там квази-судебный процесс увидим касательно поводов и оснований для внесения представления.

Поэтому депутатскую неприкосновенность нужно снять до конца, не частично. И тогда у следствия будет юридическое и моральное право спрашивать: где результаты", - заявил руководитель САП.

"Потому что то, что сейчас происходит, это только публичная ситуация.Которую я хочу перевести в уголовно-процессуальную", - сказал Холодницкий.

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Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители запретили выходить в эфир нардепу от "Слуги народа", который является свидетелем по делу о взятке $30 тыс. Накануне он анонсировал, что приведет свидетеля на эфир "Право на власть" 24 октября.