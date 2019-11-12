Рудик принял присягу народного депутата и вспомнил политзаключенных

В 2014 году "свободовец" Рудык прошел в Раду как самовыдвиженец. Фото: Ян Доброносов

Победитель парламентских выборов на 198 округе Сергей Рудык принял присягу народного депутата.

Текст присяги он зачитал 12 ноября.

"Я прошел долгий путь к признанию меня народным депутатом. Но мои личные переживания, переживания моей семьи и избирателей 198 округа не такие большие на фоне проблем украинцев, которые борются за свои права", - сказал Рудык.

В своей речи парламентарий вспомнил заключенного в Италии ветерана АТО Виталия Маркива, журналистку Янину Соколову, которая поборола рак, крымского татарина с болезнью Паркинсона Ильми Умерова, которого Россия несколько лет удерживала в заключении.

"Прошу помнить о людях, которые никогда не сдаются. И борются за права свои и других, сплачивают вокруг себя других людей. И показывают, что украинцы - непобедимы", - сказал Рудык.

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5 ноября Центральная избирательная комиссия объявила Сергея Рудыка победителем в одномандатном избирательном округе №198 вЧеркасской области. 29 августа он пришел на первое заседание Верховной Рады. Депутатское удостоверение ему выдать отказались. Политик вызвал в парламент полицию. В 2014 году Рудык избирался как самовыдвиженец, но тогда был членом партии "Свобода". В парламенте 8-го созыва вошел во фракцию БПП. До этого он некоторое время возглавлял Госкомзем.